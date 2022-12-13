К клиническим испытаниям вакцину от аллергии подготовил Сеченовский университет. При этом вакцина успешно прошла доклинические исследования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

Около 30% населения планеты страдают от аллергии на шерсть животных, в частности кошек, и из-за этого не могут позволить себе завести питомца. А эффективного препарата, способного избавить от аллергии до сих пор не изобрели. Но проблема в скором времени должна решиться.

Над созданием препарата работали команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом. Следующий этап – токсикологические и клинические испытания в 2023-2024 гг. и регистрация вакцины. Сообщается, что вакцина не имеет аналогов в мире. Препарат безопасен и эффективен против всех кошачьих аллергенов.