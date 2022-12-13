Утром 13 декабря сошли на каменский перон победители Всероссийского конкурса эссе «Подвиг героев-молодогвардейцев: к 80-летию образования организации «Молодая гвардия»».

Тур в музей «Молодая гвардия» и музей «Памяти погибших» в городе Ровеньки Луганской Народной Республики — часть награды за победу. Поездка полностью оплачена организаторами: Российским историческим обществом, фондом «История Отечества», Поисковым движением России при поддержке Министерства просвещения РФ.

После завтрака и экскурсии в парке «Лога» путешественники взяли курс на ЛНР. Примечательно, что сопровождали юных писателей потомки героев-пионеров: Юрий Галкин – двоюродный племянник Героя Советского Союза Сергея Тюленина и Алексей Левашов – племянник молодогвардейцев Сергея Левашова и Василия Левашова.

Напомним, всего в конкурсе приняли участие 1300 старшеклассников и студентов 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования из 75 регионов страны. Всего победили 25 ребят. Фамилии авторов лучших работ опубликованы на сайте Российского исторического общества.