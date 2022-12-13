Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России по сравнению с предыдущей неделей выросла на 35 процентов. Об этом сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.

Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», выявленный уже в 82 субъектах РФ. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель. Кроме роста заболеваемости ОРВИ, по состоянию на 13 декабря в Каменске-Шахтинском зарегистрировано 4 лабораторно-подтвержденных случая гриппа А (H1N1): заболели 1 ребенок и 3 взрослых, все непривитые.

Напомним, штамм А(H1N1)-2009 имеет высокий потенциал распространения, вызывает тяжелые осложнения, нередко заканчивается летальным исходом. Медики настоятельно рекомендуют соблюдать социальное дистанцирование, надевать маски в общественных местах, как можно чаще мыть руки. В случае появления признаков болезни обращаться к врачу.