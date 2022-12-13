Минздрав России составил список слов и фраз, запрещенных при записи пациента на прием.

Под запретом теперь любые оценочные суждения, прямые или завуалированные оскорбления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В целом документ представляет собой описание действий и формата взаимодействия во время дистанционной записи на прием в call-центрах. Он призван повысить доступность медпомощи для населения. Отныне обращаться к пациентам нужно либо по имени, либо на «вы». А обращения «мужчина», «женщина», «молодой человек» и «девушка» теперь по запретом. В разговоре с пациентом также не желательно использовать фразы: «что вас еще не устраивает?», «вы меня, конечно, извините, но», «кто вам такое сказал?», «а мы-то здесь причем?»… Фразу «ваша проблема» необходимо заменить «нашим вопросом» или «в нашей с вами ситуацией». Ошибкой считаются фразы, возлагающие вину на пациента: «вы что-то путаете», «вы меня не слышите».

Кроме того, рекомендуется не употреблять слова в уменьшительно-ласкательной форме, например «минуточку», «звоночек» или «договорчик». Отрицательные конструкции — «нельзя», «не получится» — предлагается заменять нейтральными: «я предлагаю», «получится, только если».

Рекомендации Минздрав уже разослал в больницы и поликлиники страны.