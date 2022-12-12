Рекордное снижение уровня рождаемости в регионе за последнее время отмечено по итогам октября 2022 г.

По данным Росстата в октябре этого года родилось 2610 детей, что на 16,6% меньше, чем годом ранее.

Интересно, что уровень смертности в Ростовской области в октябре этого года по сравнению с прошлым упал еще сильнее – на 42,7%. Объясняется это завершением пандемии коронавируса. То есть естественная убыль населения региона в октябре составила 2116 человек.

При этом за первые 10 месяцев 2022 г. в Ростовской области родилось 27479 детей (на 8,3% меньше, чем за тот же период 2021 г.), умерло 51101 человек (на 17,9% меньше, чем в 2021 г.), было заключено браков 24248 (на 8,5% больше, чем в 2021 г.), а развелись 16757 пар (на 10,7% больше), сообщил donnews.ru.