С 1 января 2023 года в Ростовской области начнут действовать новые правила содержания домашних животных. Сегодня, 12 декабря, областное правительство должно утвердить проект документа.

Новые правила касаются выгула домашних животных и их содержания.

Теперь содержать животных вне квартир в многоквартирных домах (подъездах, подвалах), а также на балконах, лоджиях и чердаках не допускается.

Прежде чем заводить питомца в коммуналке, придется заручиться согласием всех жильцов.

При содержании домашних животных в квартирах владельцы будут обязаны принимать меры по обеспечению тишины.

На частных дворах без ограждений и заборов животные должны содержаться исключительно на привязи или в вольере.

Одно из принципиальных новшеств – обязанность владельца убрать продукты жизнедеятельности питомца во время его выгула вне зависимости от того, где это случилось.

Много внимания в документе уделяется условиям содержания животных в квартирах, частных домах и на садовых участках. В документе впервые установлено ограничение по количеству собак и кошек, содержащихся в одном жилом помещении.

Теперь лицам младше 14 лет запрещено выгуливать собак. Это правило касается и людей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Выгул же допускается на поводке длиною не более 1,5 м. Если собака относится к перечню потенциально опасных, то она должна быть при этом в наморднике.

Что касается того, кто будет контролировать исполнение этих правил, в документе не оговаривается.