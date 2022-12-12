В Ростовской области 14 и 15 декабря проведут учения по ликвидации ЧС зимой

Участники тренировки отработают теорию и практику действий:

при крупных авариях на системах водо-, тепло-, газо- и электроснабжения;

по ликвидации последствий ЧС на автодорогах и федеральных трассах.

Во время масштабной тренировки оценят, насколько быстро и слаженно могут работать системы жизнеобеспечения и безопасности на дорогах в непогоду.

В учениях примут участие председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Каменска.

Начальник управления ГО и ЧС в Каменске Юрий Плотников уточнил, что сирена во время учений звучать не будет: «В регионе решено не включать тревожную сирену, чтобы не волновать лишний раз население».