Такое заключение дал Роспотребнадзор на основании проб воды, взятых на насосной станции ОАО «Исток», а также в водопроводе в школе-интернате на ул. Пивоварова, 16 и в детском саду № 38 в мкр. 60 лет Октября 7 декабря.

Администрация Каменска-Шахтинского сообщает, что во всех трех точках забора воды содержание бромдихлорметана, дибромхлорметана и бромоформа находится в рамках предельно допустимой концентрации – до 0,03 мг/куб. дм.

Меж тем и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Т. Садовская рекомендует продолжить проведение производственного контроля за качеством подаваемой питьевой воды потребителям Каменска-Шахтинского.