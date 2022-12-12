Прошедшие выходные, 10 и 11 декабря, в Каменске выдались очень ветреными. Под напором воздушных масс не устояли некоторые конструкции и деревья.

Юго-восточный ветер дул со скоростью 12-13 м/с с порывами до 16 м/с. По крайней мере, такими данными оперировал метеопортал gismeteo.ru. Однако штормового предупреждения в эти дни не поступало.

По прогнозам синоптиков, в городе будет ветрено с понедельника, 12 декабря, по пятницу, 16 декабря. Ветер преимущественно юго-восточный 5-9 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Холодов и морозов синоптики также не обещают. В дневные часы столбики термометров будут показывать +2…+6 °С, в ночные – -2…0. Есть вероятность осадков 13, 14, 16, 17 и 18 декабря.

Сенсацией недели должны стать дневные температурные значения 17 и 18 декабря. Например, по версии метеопортала rp5.ru, в предстоящие субботу и воскресенье следует ожидать совсем не декабрьские +11…+12 °С.