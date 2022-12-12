12 декабря — День Конституции Российской Федерации. Главный нормативный правовой акт страны был принят 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Б. Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.

На протяжении 12 лет праздник был выходным, но в 2005 году этот день стал рабочим, получив статус памятной даты страны.

В текст Конституции РФ несколько раз вносились изменения — в 2008 и 2014 годах. Ряд существенных изменений основной закон страны претерпел в 2020 году – 206 поправок.

В октябре 2022 года в связи с принятием новых регионов в состав РФ в Конституцию вновь были внесены поправки. Изменения коснулись статьи 65 3-й главы Конституции «Федеративное устройство». Теперь там числятся 89 субъектов Федерации, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область.