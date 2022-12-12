Санкт-Петербург – город с очень активной деловой жизнью и потому не вызывает удивления, что спрос на коммерческую недвижимость в нем остается стабильно высоким. Одной из ее разновидностей является офис. Он представляет собой лицо компании, от него во многом зависит то первое впечатление, которое произведет она на клиентов, поэтому купить офисное помещение удачно важно для любого предпринимателя. Найти подходящие предложения можно не только непосредственно в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области.

Стоимость

Разброс цен на коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге достаточно велик, можно купить офисное помещение как за 65 000 000 рублей, так и за 7 500 000 рублей. Это объясняется разнообразием предложений. Офисные помещения, выставляемые на продажу, различаются по ряду параметров:

времени постройки;

расположению;

площади;

высоте потолков;

отделке;

мощности электричества;

наличию вытяжки.

Многие из предлагаемых офисных помещений построены в 2014 году. В большинстве из них имеется вытяжка. Количество объектов, расположенных на первой линии, и во дворе, приблизительно одинаково. Мощность электричества варьируется от 10 до 50 кВт. Относительно отделки в большинстве случаев речь идет о выровненном потолке, оштукатуренных стенах и полах, облицованных плиткой.

Имеет значение класс офисного помещения. Наибольшее количество предложений приходится на класс В, офисов класса А значительно меньше.

Наиболее востребованные районы

Большое значение имеет для покупателей вопрос, где находится офис. Географическая структура предложений не претерпела значительных изменений в сравнении с предыдущими годами, по-прежнему лидерами остаются следующие районы:

Петроградский.

Центральный.

Московский.

Среди IT-компаний наряду с этими районами востребованы офисы, расположенные в Приморской районе, а также на Васильевском острове. Последний стал более перспективным с точки зрения покупки коммерческой недвижимости, учитывая повышение его транспортной доступности.

Приобрести подходящее помещение для офиса поможет агентство «Этажи». На сайте компании представлено множество объявлений, позволяющих непосредственно связаться с продавцами. При необходимости можно проконсультироваться у экспертов компании по любым вопросам, касающимся покупки коммерческой недвижимости вообще и офисных помещений в частности.

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