7 декабря в городе стартовал очередной этап социально-значимого Всероссийского проекта «Герои с нашего двора». Проект направлен на популяризацию спорта среди подрастающего поколения, а его куратором в городе является каменчанин Игорь Мирошников.

Суть проекта заключается в том, чтобы познакомить горожан с достижениями юных дарований и быть может заинтересовать и оторвать от гаджетов тех детей, кто еще не определился со своими увлечениями. С этой целью на рекламных баннерах города размещаются изображения юных спортсменов, добившихся наивысших результатов в своем виде спорта. Поскольку проект реализуется в Каменске-Шахтинском с 2021 года, то его участниками уже стали победители по спортивной гимнастике, легкой атлетике, шахматам, плаванию, гребле, теннису, боксу. В планах – фотосессии с сильнейшими футболистами и звездами по художественной гимнастике.

7 декабря прошли съемки юных звезд по спортивным танцам, боксу, самбо, тхэквондо.

Съемки проходят в студии «Мимика», которую предоставила Евгения Свеженец, фотограф – Леонид Киселев.