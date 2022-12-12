Спортсменки студии танца на пилоне «Кармина» и центра йоги и фитнеса «Тонус» приняли участие в чемпионате по пилонному спорту и воздушной гимнастике «Кубок юга».

Областные соревнования проходили в Ростове 10 декабря. Показать свои таланты приехали спортсмены из Ростова, Краснодара, Азова, Таганрога, Каменска и др. Каменский «Тонус» представляли 10 человек, «Кармину» – 4 человека.

По итогам соревнований, золото в категории «артистические полона» завоевали Ульяна Ланцова, Елизавета Попова, Ева Кулинич (тренер Анастасия Воропаева (центр «Тонус»).

Серебряными призерами стали Есения Сорочинская, Полина Львова (тренер А. Воропаева, «Тонус»), Анастасия Воропаева (тренер Дарья Пискунова, «Кармина»).

Бронза досталась Алене Бирюлиной, Евгении Морозовой (тренер Д. Пискунова, «Кармина»).