9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года.

Дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту почетную награду получали воины, проявившие в боях особую смелость, мужество и отвагу. День героев Отечества — дань уважения тем, кто был удостоен званий Героев СССР и России, а также орденов Славы и Святого Георгия, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации.

Свой вклад в героическую историю России внесли и каменчане.

16 каменчан за мужество и героизм, проявленные в боях в годы Великой Отечественной войны, были удостоены высшей степени отличия СССР – почетного звания Герой Советского Союза:

Евгений Георгиевич Андриенко ,

, Семен Алексеевич Бахтин ,

, Никита Павлович Блинов ,

, Геннадий Иосифович Величко ,

, Василий Александрович Данилов ,

, Андрей Матвеевич Ковалев ,

, Иван Михеевич Корниенко ,

, Лев Васильевич Косоногов ,

, Яков Михайлович Котов ,

, Григорий Артемович Найденов ,

, Владимир Прокофьевич Овчаркин ,

, Семен Ефимович Радиловский ,

, Александр Григорьевич Тимощенко ,

, Григорий Васильевич Тупикин ,

, Иван Евграфович Федоров ,

, дважды Герой Советского Союза Иван Иванович Фесин.

Пятеро каменчан стали полными кавалерами ордена Славы: