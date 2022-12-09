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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России вспоминают героев Отечества

общество

В России вспоминают героев Отечества

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9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года. 

Дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту почетную награду получали воины, проявившие в боях особую смелость, мужество и отвагу. День героев Отечества — дань уважения тем, кто был удостоен званий Героев СССР и России, а также орденов Славы и Святого Георгия, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации.  

Свой вклад в героическую историю России внесли и каменчане. 

16 каменчан за мужество и героизм, проявленные в боях в годы Великой Отечественной войны, были удостоены высшей степени отличия СССР – почетного звания Герой Советского Союза: 

  • Евгений Георгиевич Андриенко
  • Семен Алексеевич Бахтин
  • Никита Павлович Блинов
  • Геннадий Иосифович Величко
  • Василий Александрович Данилов
  • Андрей Матвеевич Ковалев
  • Иван Михеевич Корниенко
  • Лев Васильевич Косоногов
  • Яков Михайлович Котов
  • Григорий Артемович Найденов
  • Владимир Прокофьевич Овчаркин
  • Семен Ефимович Радиловский
  • Александр Григорьевич Тимощенко
  • Григорий Васильевич Тупикин
  • Иван Евграфович Федоров
  • дважды Герой Советского Союза Иван Иванович Фесин.

Пятеро каменчан стали полными кавалерами ордена Славы: 

  • Иван Тимофеевич Бокатый
  • Дмитрий Васильевич Бондаренко
  • Петр Андреевич Коломийцев
  • Владимир Федорович Самохин
  • Петр Иванович Швыряев.
  • Игорь Владимирович Яцков удостоен звания Герой России посмертно.

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