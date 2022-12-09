общество
В России вспоминают героев Отечества
9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года.
Дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту почетную награду получали воины, проявившие в боях особую смелость, мужество и отвагу. День героев Отечества — дань уважения тем, кто был удостоен званий Героев СССР и России, а также орденов Славы и Святого Георгия, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации.
Свой вклад в героическую историю России внесли и каменчане.
16 каменчан за мужество и героизм, проявленные в боях в годы Великой Отечественной войны, были удостоены высшей степени отличия СССР – почетного звания Герой Советского Союза:
- Евгений Георгиевич Андриенко,
- Семен Алексеевич Бахтин,
- Никита Павлович Блинов,
- Геннадий Иосифович Величко,
- Василий Александрович Данилов,
- Андрей Матвеевич Ковалев,
- Иван Михеевич Корниенко,
- Лев Васильевич Косоногов,
- Яков Михайлович Котов,
- Григорий Артемович Найденов,
- Владимир Прокофьевич Овчаркин,
- Семен Ефимович Радиловский,
- Александр Григорьевич Тимощенко,
- Григорий Васильевич Тупикин,
- Иван Евграфович Федоров,
- дважды Герой Советского Союза Иван Иванович Фесин.
Пятеро каменчан стали полными кавалерами ордена Славы:
- Иван Тимофеевич Бокатый,
- Дмитрий Васильевич Бондаренко,
- Петр Андреевич Коломийцев,
- Владимир Федорович Самохин,
- Петр Иванович Швыряев.
- Игорь Владимирович Яцков удостоен звания Герой России посмертно.