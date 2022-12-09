Утром 9 декабря на аллее на пр. Карла Маркса вместо дворников работал трактор с прикрепленной к нему щеткой.

Как пояснили «ПИКу» в «Компасе 1», эту щетку приобрели совсем недавно. Осенью с ее помощью выметали листья в центре города, а также на ул. Ворошилова и в пер. Коммунистическом.

Убирать город при помощи этой щетки «Компас 1» будет до конца декабря — нынешний контракт на содержание городских дорог заканчивается 31 декабря 2022 г. Кто будет расчищать каменские дороги после нового года, пока неизвестно, новый конкурс по выбору подрядчика еще не начался.