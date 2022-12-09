Пресс-служба госкомпании «Автодор» сообщает, что в общей сложности мостовикам предстоит смонтировать и надвинуть 2155 тонн металлических пролетных строений.

Для сборки и надвижки первого пролетного строения обустроен стапель и произведена укрупнительная сборка металлоконструкций, сооружено три новых опоры.

«Автодор» также сообщает, что работы идут с опережением графика. Уже демонтированы все подвесные балки и фермовые части опор, а также произведена полная разборка четырех опор из шести.