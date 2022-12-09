12 декабря по маршруту № 301 Каменск-Шахтинский — х. Старая Станица с заездом в парк «Лога» будет курсировать новый автобус «Глубокинского ПАТП».

По информации директора предприятия Вагана Аванесяна, проезд в этом автобусе по городу будет стоить 25 руб, до парка «Лога» — 30.

Маршрут № 301 Каменск-Шахтинский — х. Старая Станица (через лесхоз)

От ж/д вокзала (Каменск) до тоннеля (х. Старая Станица) через парк «Лога»: 6.45 8.09 9.34 16.20

От парка «Лога»: 7.15 8.39 10.04 16.50

Из х. Старая Станица (тоннель) до ж/д вокзала: 7.20 8.55 10.15 17.00