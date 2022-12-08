Штамм гриппа H1N1, или так называемый свиной грипп, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, в этом году пришел в Россию всерьез. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

В первый раз вирус гриппа А (H1N1) появился в России в 2009 году и вызвал пандемию 2009-2010 гг. Вирус имеет высокий потенциал распространения, вызывает тяжелые осложнения, нередко заканчивается летальным исходом.

Меры профилактики включают в себя ношение маски в многолюдных местах, чистые руки, лицо и гаджеты, а также чистые дыхательные пути. Медики рекомендуют, если вы пришли из многолюдного места, обязательно умойтесь, помойте руки, промойте носовые ходы чистой водой. Это снижает риск заболевания.