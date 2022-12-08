Две комплексные дорожные машины (КДМ) компании «Компас 1» начали обрабатывать перекрестки, спуски и подъемы пескосоляной смесью, как только пошел снег.

По словам директора предприятия Владимира Котова, по состоянию на 9.30 утра были обработаны почти все перекрестки в городе и на комбинате.

Третья КДМ уже направилась обрабатывать дороги в мкр. Заводской.

В Лиховском посыпкой дорог, также с раннего утра, занимается местный подрядчик «Коммунальщик».

По данным сервисов прогноза погоды РП-5 и Gismeteo, к обеду температура воздуха в городе должна повыситься до нуля, а к вечеру ожидается похолодание до -3.

Во избежание аварий советуем водителям соблюдать дистанцию.