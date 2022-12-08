ЖКХ
В Каменске дороги начали чистить с шести утра
Две комплексные дорожные машины (КДМ) компании «Компас 1» начали обрабатывать перекрестки, спуски и подъемы пескосоляной смесью, как только пошел снег.
По словам директора предприятия Владимира Котова, по состоянию на 9.30 утра были обработаны почти все перекрестки в городе и на комбинате.
Третья КДМ уже направилась обрабатывать дороги в мкр. Заводской.
В Лиховском посыпкой дорог, также с раннего утра, занимается местный подрядчик «Коммунальщик».
По данным сервисов прогноза погоды РП-5 и Gismeteo, к обеду температура воздуха в городе должна повыситься до нуля, а к вечеру ожидается похолодание до -3.
Во избежание аварий советуем водителям соблюдать дистанцию.