8 декабря на пл. Труда началась установка новогодней елки. Но, видимо, завершить процесс в один день не получилось. Что и создало простор для фантазий.

К 16.30 появилось дерево с двумя скромными шариками и… лысым участком у верхушки. Каменчане, кто не в курсе всех этапов установки, весьма повеселились, узрев такое диво.

Однако потерпите: уже 9 декабря городскую красавицу нарядят подобающим образом. Как и обещали в городском отделе культуры, новогодние городские елки будут установлены до 10 декабря.

Напомним, взрослые праздничные тусовки, концерты и традиционные дискотеки в новогоднюю ночь у главных елок в этом году не запланированы, равно как и новогодний салют.