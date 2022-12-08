В среду, 7 декабря, президент В. Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена с января 2023 года. Вице-премьер Т. Голикова дала разъяснения, какие категории медиков получат надбавки. Об этом сообщает ТАСС.

Итак, с 1 января 2023 г. надбавка для отдельных категорий врачей, среднего и младшего медицинского персонала будет варьироваться в диапазоне от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб.

Врачи центральных и районных больниц будут получать надбавку в 18,5 тыс. руб. в месяц, врачи первичного звена – 14,5 тыс. руб., врачи скорой медпомощи – 11,5 тыс. руб.

Среднему медицинскому персоналу центральных и районных больниц ежемесячно будут выплачивать по 8 тыс. руб., среднему медперсоналу первичного звена – 6,5 тыс. руб., фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи – 7 тыс. руб., младшему медперсоналу – 4 тыс. руб. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тыс. руб. в месяц.

На эти цели в бюджете ФОМС на 2023 г. предусмотрено 152,4 млрд руб. Предполагается, что выплатами будет охвачено около 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медперсонала и более 65 тыс. младшего медицинского персонала.