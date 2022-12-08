За последние сутки в России впервые с конца октября выявили 7430 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Меж тем в последнее время на Западе стали появляться все более заразные варианты вируса внутри генотипа омикрон-штамма COVID-19. Однако, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24», в России их нет. Сейчас 90% всех случаев коронавирусной инфекции на территории страны приходится на подвиды штамма «омикрон» BA.4 и BA.5. В единичных случаях встречается «цербер».