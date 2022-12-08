С 1 мая 2023 года региональные льготники Ростовской области смогут выбирать – ездить в общественном транспорте бесплатно или по-прежнему получать денежную компенсацию.

Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.

Тем, кто пожелает отказаться от выплаты (сегодня она составляет 1000 руб.) в пользу бесплатного проезда, нужно будет обратиться с заявлением в Управление соцзащиты. Для проезда им выдадут персонифицированную электронную карту.

Что касается денежной компенсации, то в следующем году ее размер будет увеличен до 1055 руб.

Соответствующие изменения будут внесены в областной закон в ближайшее время.

Кроме того, губернатор сообщил, что до мая 2023 года в регионе собираются внедрить систему безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте, вести четкий учет поездок льготных пассажиров и компенсировать автотранспортным предприятиям затраты на их перевозку.