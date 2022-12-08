ЖКХ
Куда идти за квитанциями по воде
Абонентский отдел филиала «Каменский» ГУП РО «УРСВ», отвечающего за водоснабжение Каменского района и мкр. Заводского, переехал в новое здание.
Ранее он располагался на ул. Артема, 1, теперь – в новом здании на той же улице, но в доме № 176.
На данный момент прием граждан и юрлиц осуществляется на втором этаже, там же можно оплатить квитанции, сообщает газета «Земля».
Абонентский отдел работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефоны местного отделения «УРСВ» остались прежними:
- приемная: 8 (86365) 9-54-83
- абонентский отдел: 8 (86365) 9-57-10, 9-54-70
- диспетчерская служба: 8-928-112-01-21