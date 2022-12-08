Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Расписание движения электричек по станции Каменская изменится

транспорт

Электричка до Глубокой пойдет по новому расписанию

Опубликовано

С 11 декабря изменится расписание многих пригородных поездов, курсирующих на полигоне СКЖД, в том числе Каменская — Глубокая.

Отклонение от прежнего графика окажется незначительным.

Электричка до Глубокой пойдет по новому расписанию

Похожие темы:

Другое в рубрике транспорт

Вверх