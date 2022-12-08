транспорт
Электричка до Глубокой пойдет по новому расписанию
С 11 декабря изменится расписание многих пригородных поездов, курсирующих на полигоне СКЖД, в том числе Каменская — Глубокая.
Отклонение от прежнего графика окажется незначительным.
С 11 декабря изменится расписание многих пригородных поездов, курсирующих на полигоне СКЖД, в том числе Каменская — Глубокая.
Отклонение от прежнего графика окажется незначительным.
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