«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, 6 декабря жителей Новошахтинска призвали укрыться в помещениях и не пытаться самим задержать преступника. В обед в городе начались мероприятия по поиску и задержанию мужчины, напавшего на сотрудников правоохранительных органов.

ТАСС о личности пойманного преступника пишет коротко, ссылаясь на ГУ МВД Ростовской области.: «Задержанным по подозрению в стрельбе по полицейским оказался 38-летний уроженец другого региона».