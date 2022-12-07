Семья Валентины Рудневой вынуждена жить в аварийном доме по адресу: 1064 км, дом 1, потому что администрация Каменска-Шахтинского до сих пор не предоставила ей положенное по закону жилье взамен квартиры в аварийном доме, подлежащем сносу.

Всех остальных жильцов этого и соседнего дома уже расселили. По этой причине прекращена подача воды и тепла. В принципе, подать тепло в этот дом сейчас и невозможно — во многих квартирах кто-то уже успел срезать батареи. Кроме того, в некоторых квартирах сняли оконные и балконные блоки, по дому гуляют сквозняки.

– За водой мы с мужем ходим с баклажками на северную сторону, а чтобы прогреть хотя бы спальню, включаем два обогревателя, – посетовала корреспонденту «ПИКа» В. Руднева. – Раньше с нами жил сын с невесткой и двухлетней внучкой. Но им пришлось съехать на съемную квартиру. В таком холоде невозможно жить с маленьким ребенком.

Две недели назад женщина узнала, что в этом году ей нового жилья не видать.

По какой причине семье лиховчан придется зимовать в аварийном доме, читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 7 декабря.