Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, 6 декабря около 16:10 на пульт дежурного поступила информация о возгорании частного дома в Багаевском районе (х. Усьман).

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь дом, произошло обрушение крыши и стен. Огонь перекинулся на летнюю кухню.

На месте возгорания работали 24 человека на десяти спецмашинах. После того как пожар был потушен, на месте сгоревшего дома спасатели обнаружили тела двух маленьких детей — двухлетней девочки и пятилетнего мальчика.

В СМИ сообщают, что дети остались дома одни, пока их родители оформляли документы в МФЦ.