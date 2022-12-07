1 декабря в Каменском районном суде состоялось первое заседание по иску городского Комитета по управлению имуществом (КУИ) к владельцу электроподстанций, от которых подается электричество в ГБ № 1, пятиэтажку № 3а на ул. Декабристов, ДК Маяковского, гаражный кооператив и частное предприятие.

Исковые требования касались расторжения договора купли-продажи двух трансформаторов. Как пояснила «ПИКу» и.о. начальника КУИ Каменска-Шахтинского Наталья Данченко, в ходе судебного заседания новый владелец трансформаторов отказался принимать назад 792 тыс. руб., затраченных на покупку этих объектов. Он потребовал и выплаты компенсации за понесенные убытки.

Очередное заседание суда состоится 14 декабря.