С 12 декабря Глубокинское ПАТП запускает новый маршрут Каменск-Шахтинский – Старая Станица.

Как пояснил «ПИКу» директор предприятия Ваган Аванесян, автобус будет ходить от ж/д вокзала через весь город, затем через Старую Станицу до тоннеля. Но по пути автобус будет подъезжать к парку «Лога». Таким образом парк смогут посещать большее количество горожан.

Маршрут Каменск-Шахтинский – х. Старая Станица

ежедневно

От ж/д вокзала: 6.45 8.09 9.34 16.20

От парка «Лога»: 7.15 8.39 10.04 16.50

Из х. Старая Станица (тоннель) до жд вокзала: 7.20 8.55 10.15 17.00