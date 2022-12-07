По информации телеграм-канала «База», Павел Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК. Оттуда его завербовали в ЧВК «Вагнер», а 24 ноября он передумал воевать и сбежал.

Канал сообщает, что вчера Николина заметили недалеко от завода в Новошахтинске – он открыл по полицейским стрельбу из пулемета Калашникова. Ранил одного сотрудника, после чего скрылся. Дезертира искали около суток и нашли в помещении заброшенной свинофермы. При задержании преступник пытался оказать сопротивление.

РИА «Новости» передает, что ЧВК «Вагнер» намерена выяснить, служил ли в ее рядах гражданин, устроивший стрельбу в Новошахтинске. Об этом агентству сообщил в среду 7 декабря основатель организации Евгений Пригожин.