анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 49-го выпуска «ПИКа» от 7 декабря 2022 года.
Читайте в номере:
- На виадуке началось. На виадуке 6 декабря начались строительные работы. Это тот самый путепровод, от которого зависит жизнь мкр. Заводского, хуторов и станиц Каменского района. Чтобы закончить ремонт точно в срок, то есть до 1 апреля 2023 г., как приказал губернатор Голубев, рабочие «Ростовтомоста» намерены работать без выходных, и в две смены. »2
- Ледоход убрал понтон. Кому без переправы худо? »3
- Корень зла — закрытый полигон. Региональный оператор дал свое видение мусорной проблемы. »6, 7
- На сколько полегчал кошелек. «ПИК» посчитал коммуналку на семью по новым тарифам. »6, 7
- Детские обеды заканчиваются. Торги по питанию в детских садах и школах в новом году до сих пор не объявлены. Кто будет кормить каменских детей? »5
- Собаки заставляют людей собачиться. Если животное не провоцировать, оно никогда первым не укусит. Такого мнения придерживается многочисленная каменская армия защитников бездомных животных. Но факты все чаще доказывают обратное. »8
- Такой подарок и даром не надо. Какие товары, в каком виде и в какой срок можно вернуть в магазин, подсказывает руководитель каменского представительства Региональной общественной организации «Ассоциация потребителя» Светлана Кусачева. »12, 13
- Троих педофилов будут судить. За последние два месяца каменские следователи задержали троих педофилов. Все они находятся под арестом, им светит до 15 лет лишения свободы. »16