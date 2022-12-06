На прошлой неделе в здании строящейся школы в х. Старая Станица стартовал монтаж лифтового оборудования.

Как пояснила «ПИКу» начальник отдела капитального строительства администрации Каменского района Наталья Курилкина, в новой школе планируется установить четыре пассажирских лифта и два грузовых.

По состоянию на конец ноября строительная готовность новой школы, рассчитанной на 1000 человек, составляет более 85%. Предполагается, что уроки в этой школе начнутся в следующем учебном году.