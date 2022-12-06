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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В строящейся школе Старой Станицы появился игровой городок

образование

В станичной школе будет шесть лифтов

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На прошлой неделе в здании строящейся школы в х. Старая Станица стартовал монтаж лифтового оборудования.

Как пояснила «ПИКу» начальник отдела капитального строительства администрации Каменского района Наталья Курилкина, в новой школе планируется установить четыре пассажирских лифта и два грузовых.
По состоянию на конец ноября строительная готовность новой школы, рассчитанной на 1000 человек, составляет более 85%. Предполагается, что уроки в этой школе начнутся в следующем учебном году.

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