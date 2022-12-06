6 декабря Каменские РЭС выполнили плановое отключение электричества в хуторах Березовом, Астахове, ст. Калитвенской, а также в поселках Глубоком и Чистоозерном.

По информации пресс-службы администрации Каменского района, в х. Березовом на ул. Мира, Ленина, и пер. Свободы света не будет до 16.00. Полностью отключат подачу электроэнергии в Березовом и Астахове с 10.00 до 13.00.

В ст. Калитвенской подача электроэнергии прекращена до 17.00 на улицах Фурманова, Степной, Фрунзе, Немальцева и Пушкина.

Кроме того, до 17.00 не будет электроснабжения в пос. Глубоком на улицах Подтелкова, Ленина, Щаденко, Чапаева, Московской, Крупской, в переулках Западном, Пионерском, в пос. Чистоозерном на улицах Набережной и Комарова.