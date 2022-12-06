Штамм гриппа А (H1N1), или свиной грипп, выявлен в 74 российских регионах. Об этом сообщает федеральный Роспотребнадзор.

В целом показатели по простудным заболевания в России постепенно растут. Так, только за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. Резкое увеличение заболевших гриппом отмечается в крупных городах, в частности в Москве. По данным регионального Роспотребнадзора, в Ростовской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 28%. За последнюю неделю зарегистрировано 22 003 случаев заболевания, что на 16,5% больше, чем неделей ранее. Выявлено 14 случаев заболевших гриппом А(H1N1)pdm09 и 1 случай А(H3N2). В Каменске эпидпорог по ОРВИ и гриппу не превышен.