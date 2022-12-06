В этом году в Каменске-Шахтинском принято решение отказаться от новогодних гуляний. Кроме массовых новогодних мероприятий, также отменен новогодний фейерверк.

До 10 декабря на пл. Труда, в мкр. Лиховском и мкр. Заводском будут установлены новогодние елки. Об этом «ПИКу» сообщил городской отдел культуры. Но вот праздничного открытия на улице, как это было в допандемийные времена, не будет. Новогодние елки, а также театрализованные представления для детей в городских Дворцах культуры пройдут в полном объеме. Однако взрослые тусовки, концерты и традиционные дискотеки в новогоднюю ночь у главных елок в этом году не запланированы, равно как и новогодний салют.