Согласно результатам Всероссийской переписи населения-2020, Ростовская область подтвердила статус густонаселенного региона, заняв шестое место в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По итогам переписи в Ростовской области проживает более 4,2 млн человек, а Ростов по-прежнему сохранил статус города-миллионника, где живет более 1,1 млн человек. Средний возраст среднестатистической жительницы региона составляет 44,2 года, среднестатистического жителя – 39,7 лет. Трудоспособное население составляет 58,5%. На 0,7% увеличилось число городских жителей, большая часть которых (76,3%) проживает в семи больших городах с численностью 100 тысяч человек и более.

Сегодня в Ростовской области проживает 1,9 млн мужчин и 2,2 млн. женщин (46,6% и 53,4% соответственно от всего населения области).