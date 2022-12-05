По данным синоптиков, резкое похолодание и морозы в Каменске уже 8 декабря сменятся на оттепель.

И если в понедельник, 5 декабря, температура в дневные часы составляла -3…-6 ⁰С , то уже с 8 декабря столбики термометров поднимутся до отметки 0…+1 ⁰С. На выходные в Каменске и вовсе будет тепло: днем 10 и 11 декабря ожидается +3…+6 ⁰С. Осадки маловероятны, зато будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 12-13 м/с с порывами до 16 м/с.