Члены семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, могут отправлять им письма и посылки. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Отправления следует высылать на почтовые адреса: 103400, Москва-400, номер войсковой части (его можно узнать в военном комиссариате).

Военнослужащие также смогут отправлять личные письма домой, но при этом они будут обязаны соблюдать запрет на распространение сведений, составляющих государственную тайну или относящихся к информации ограниченного доступа. Доставку почтовых отправлений обеспечат подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил России.