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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из-за ледохода в Каменске закрыли переправу через Северский Донец

транспорт

Из-за ледохода в Каменске закрыли переправу через Северский Донец

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Из-за ледовой обстановки на реке в Каменске второй день закрыта понтонная переправа. Ее откроют, когда перестанет угрожать ледоход.

Понтонный мост, соединяющий Каменск-Шахтинский с микрорайоном Заводским и Каменским районом, закрыли 4 декабря утром.

Из-за ледохода в Каменске закрыли переправу через Северский Донец

Как пояснил директор переправы Д. Рудаков, к этой мере пришлось прибегнуть из-за опасной ледовой обстановки на Северском Донце. Из-за морозов на реке образовалось множество плавучих льдин, часть которых прибило к переправе. Запрет на передвижение автотранспорта и пешеходов по понтонному мосту будет действовать до тех пор, пока ледовая обстановка не нормализуется.

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