Из-за ледовой обстановки на реке в Каменске второй день закрыта понтонная переправа. Ее откроют, когда перестанет угрожать ледоход.

Понтонный мост, соединяющий Каменск-Шахтинский с микрорайоном Заводским и Каменским районом, закрыли 4 декабря утром.

Как пояснил директор переправы Д. Рудаков, к этой мере пришлось прибегнуть из-за опасной ледовой обстановки на Северском Донце. Из-за морозов на реке образовалось множество плавучих льдин, часть которых прибило к переправе. Запрет на передвижение автотранспорта и пешеходов по понтонному мосту будет действовать до тех пор, пока ледовая обстановка не нормализуется.