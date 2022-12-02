На данный момент подрядная организация проложила 3,2 км трубопровода, смонтировала 39 колодцев и подготовила бетонную площадку под насосную станцию.

Работы по строительству нового водовода начались в августе этого года после обещания губернатора Василия Голубева выделить деньги. До конца 2023 года в Малой Каменке будут проведены водопроводные сети протяженностью 22 км, а также появится насосная станция производительностью 700 куб. м воды в сутки. Общая стоимость объекта – 338,8 млн руб.

Отметим, проект строительства водовода в Малой Каменке был разработан в 2019 году. К тому моменту хутор остро нуждался в питьевой воде, так как поставляемая туда вода была признана технической. Однако начало работ затягивалось из-за увеличения стоимости строительных материалов.