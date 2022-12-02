С 1 декабря плату за услугу электроснабжения в пределах соцнормы будут начислять жителям городов по тарифу 4,81 руб. за 1 кВт/ч (было 4,42 руб.), за электричество, потребленное сверх соцнормы – по 6,73 руб. (было 6,18 руб.) за 1 кВт/ч.

Также на 8,5% подорожал ток для жителей сельской местности, где для приготовления пищи используются электроплиты. Тариф по соцнорме составляет 3,36 руб. за 1 кВт/ч (было 3,09 руб.)), сверх соцнормы – 4,71 руб. за 1 кВт/ч (было 4,33 руб.).

Полный перечень новых тарифов на коммунальные услуги для жителей Каменска и Каменского района будет опубликован в «ПИКе» следующем номере от 7 декабря.