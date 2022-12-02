С 1 декабря в квартирах многоэтажек можно устанавливать хаммамы, а также индивидуальные мини-сауны и инфракрасные кабины.

Изменения об этом внесены в приказ МЧС с требованиями к противопожарной защите.

Важное уточнение: речь идет именно о компактном оборудовании на одного-двух человек. Это готовые кабинки заводского изготовления — поставил в квартире, включил в розетку и – вот оно, счастье. Больших нагрузок на коммунальные сети они не дают.

Меж тем полноценные бани и сауны устраивать в квартире по-прежнему запрещено.

Подробнее об изменениях в федеральном законодательстве, читайте в «ПИКе» от 7 декабря.