Зарисовка сегодняшнего утра: оживленная ул. Ворошилова, район городского рынка, люди спешат на работу, дети бегут в школу… И только бродячим псам вся эта людская суета до одного хвоста. У них своя жизнь, собачья, в которую постоянно вмешиваются прохожие.

«Надо бы их цапнуть, достали тут мельтешить под лапами», — видимо, думают эти бродяги и периодически облаивают людей.

На глазах нашего корреспондента трое мужчин подверглись нападению. Самое интересное, что зачинщиками становятся шавки, а уже потом к ним подключаются остальные. Мужчинам удалось отбиться — кому пакетом, кому ногами.

Насчёт того, что все собаки чипированные, — отбой. Половина из стаи собак (она уже разрослась до 18 голов) все же без чипов, то есть это нестерилизованные животные.