здоровье
Пациентам вместо медполиса разрешили предъявлять паспорт
С 1 декабря в России полисы ОМС* переведены в цифровой формат.
Полис брать с собой теперь необязательно, в поликлинику можно прийти просто с паспортом. Что предъявить — решает сам пациент.
В детский электронный полис — то есть в соответствующую запись в реестре — вносятся дополнительно данные о родителях или опекунах.
Но носить с собой полис по-прежнему можно. Для тех, кому так спокойнее, сохраняется возможность получить его в прежнем бумажном виде в страховой компании.
Кроме того, с 1 декабря при рождении ребенка женщинам будут выдавать родовой сертификат в электронной форме.
*обязательное медстрахование