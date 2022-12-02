С 1 декабря в России полисы ОМС* переведены в цифровой формат.

Полис брать с собой теперь необязательно, в поликлинику можно прийти просто с паспортом. Что предъявить — решает сам пациент.

В детский электронный полис — то есть в соответствующую запись в реестре — вносятся дополнительно данные о родителях или опекунах.

Но носить с собой полис по-прежнему можно. Для тех, кому так спокойнее, сохраняется возможность получить его в прежнем бумажном виде в страховой компании.

Кроме того, с 1 декабря при рождении ребенка женщинам будут выдавать родовой сертификат в электронной форме.

*обязательное медстрахование