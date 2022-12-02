Им стал карминовый красный — Pantone 18-1750 Viva Magenta — малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном.

Сотрудники компании разработали новый оттенок, вдохновившись природным красителем под названием кармин. Отмечается, что он производится самками жуков кошенили.

Для справки

Pantone Color Institute – это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.). Институт определяет главный цвет с 2000 года.