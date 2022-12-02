С 5 по 19 декабря будут закрыты съезды со стороны Москвы в Новочеркасск и из Новочеркасска в Ростов-на-Дону на трассе М4 «Дон» для завершения работ по реконструкции транспортной развязки на 1038 км.

При этом въезд в Новочеркасск из Ростова и выезд в северном направлении оставят открытыми, сообщает «Автодор».

Объезжать перекрытую дорогу советуют по старой ростовской дороге (по ул. Ростовский Выезд) через х. Большой Лог, ст. Грушевскую, а также по развязке в районе аэропорта Платов.

В качестве подсказки «Автодор» подготовил схему объезда и советует автомобилистам заранее планировать маршруты поездок.