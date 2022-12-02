Из-за разрытия на ул. Щаденко, в районе горбольницы, автомобильное движение осуществляется в реверсивном режиме уже больше месяца.

Пару недель назад власти города обратили внимание на проблему и выяснили, что

разрешение на раскопки посреди проезжей части брал каменчанин, чтобы провести газ к своему дому. Однако по неизвестным причинам сроки проведения разрытия не были соблюдены. Якобы газовики затянули с подключением. На гражданина тогда планировали выписать штраф, чтобы ускорить ликвидацию ямы.

Ко 2 декабря яму закопали. Однако ограждение до сих пор на своем месте, а значит, на узкой улице с интенсивным движением в районе ЦГБ по-прежнему сохраняется аварийно-опасная обстановка. 2 декабря здесь за малым не столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.