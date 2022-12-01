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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске рождается больше девочек, чем мальчиков 

общество

В ноябре в Каменске рождается одинаковое количество детей

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По данным каменского отдела ЗАГС, в ноябре 2022 г. в городе родились 65 малышей. 

Примечательно, что в ноябре 2021 г. в Каменске-Шахтинском также было зарегистрировано рождение 65 младенцев.

Меж тем в целом по Ростовской области отмечается хоть и незначительное, но снижение рождаемости. Согласно данным Росстата, с января по сентябрь в регионе в 2022 г. родились 24 869 детей, в 2021 г. – 26 829.  

Что касается Каменского района, то в ноябре в местном отделении ЗАГС было выдано всего 14 свидетельств о рождении.

Зато число актов о заключении брака в этом году в Каменске возросло: в ноябре 2022 г. в городе бракосочетались 67 пар, в ноябре 2021 года – 40. В целом по области в этом году зарегистрировали свой брак 20 233 пары, в 2021-м – 19 647. 

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