В 2023 году в Каменске-Шахтинском по программе «Сделаем вместе» решили закрыть первоочередные потребности.

Раньше программа именовалась «инициативным бюджетированием» и предполагала, что сами граждане выдвигают идеи по благоустройству. Теперь все больше кажется, что местные власти по этой программе латают первоочередные потребности, на которые не находят денег в городском бюджете.

Поэтому в новом году вскладчину отремонтируют фасад школы № 2, ограду футбольной площадки в школе № 7, туалеты в школе № 14. Еще предстоит купить звуковую технику для ДК Маяковского и благоустроить площадь в мкр. Заводском.

Большая часть средств на все это будет выделена из регионального бюджета, небольшую часть доложат каменчане.